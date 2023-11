En parallèle, VINCI Autoroutes et ses équipes jouent un rôle moteur dans la décarbonation des mobilités. Comment ? En déployant une stratégie d’Autoroute bas carbone qui intègre le transport professionnel et la logistique. Plusieurs expérimentations voient ainsi le jour pour accélérer la baisse des émissions des poids lourds : déploiement sur autoroute de points de recharge des camions frigorifiques lors de la pause des conducteurs, développement de bornes de recharge électrique et hydrogène sur les aires poids lourds, expérimentation sur 2x2km de l’A10 de la recharge dynamique par induction et par rail (une première mondiale) … A travers nos engagements en faveur du « Bien Voyager » et de la décarbonation des transports, nous nous positionnons comme un partenaire de choix de la filière du transport et de la logistique, que ce soit au quotidien, comme dans la durée, en l’aidant notamment à relever les défis de la décarbonation de la route.