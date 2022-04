La Petite Ferme pour aller à la rencontre des animaux de la ferme

Mettre en avant les territoires traversés, c’est aussi vous permettre de rencontrer des acteurs engagés et de faire découvrir à vos enfants les animaux de la ferme. Le temps d’un week-end, une ferme pédagogique proposera à tous de découvrir, toucher, caresser bêtes à poil et à plumes. Cette animation ludique et pédagogique sera l’occasion d’en apprendre plus sur les habitudes alimentaires et les habitats des animaux qui nous entourent.



La Petite Brocante pour offrir une seconde vie aux objets du quotidien

Pourquoi ne pas profiter de votre pause sur autoroute pour consommer autrement ? Les ressourceries « Résines Esterel Azur » et « Evolio. » vous proposeront de donner une seconde vie à des objets du quotidien comme des objets de décoration ou de maroquinerie de qualité (sacs shopping, trousses de toutes tailles, porte-bouteilles, panières, sets de table et accessoires de beauté).

Ces 2 associations qui participent à l'intégration dans la vie active de personnes en difficulté et éloignées de l'emploi par la mise en œuvre d'ateliers, s’inscrivent pleinement dans la politique d’insertion professionnelle mise en place par VINCI Autoroute. Quand le fait d’acheter plus responsable permet d’allier l’utile à l’agréable, il n’y a plus à hésiter !





Les aires participantes à l'opération