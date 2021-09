Il y a un an, VINCI Autoroutes s’engageait avec le groupe La Varappe, acteur majeur de l’inclusion en France, pour créer Ïnva, une coentreprise à vocation sociale opérant dans les métiers de la propreté, spécialisée dans l’entretien des espaces de mobilité voyageurs.



Créée en 1992, La Varappe s’est développée par la volonté de femmes et d'hommes de conviction qui considéraient que le développement économique d’un territoire devait permettre aux personnes marginalisées d’engager un parcours de reconstruction professionnelle et sociale. Leur mission : Tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes éloignées de l’emploi de relever la tête et de jouer leur rôle dans la société.



Un an après son lancement, Ïnva poursuit son développement et compte désormais près de 30 salariés en insertion, auxquels s’ajoutent une cinquantaine de saisonniers en période estivale. VINCI Autoroutes a fait appel aux salariés d’Inva pour participer à l’entretien de 73 sites de son réseau. Inva a assuré la continuité de ses prestations sur ces douze derniers mois, contribuant ainsi à maintenir une parfaite hygiène des espaces collectifs dans le contexte sanitaire particulier que nous connaissons.



L’objectif d’Ïnva est d’agir en faveur de l’insertion professionnelle, en proposant un emploi stable et un accompagnement socioprofessionnel personnalisé dans trois domaines : la propreté voyageurs (entretien et nettoyage de zones de mobilité), la propreté tertiaire (sur tous types de chantiers), et le multiservice aux entreprises (accueil, orientation et médiation). L'ambition d’Ïnva est de construire des passerelles vers des emplois pérennes, et oriente certains de ses salariés en fonction de leurs projets professionnels et en adéquation avec le marché de l’emploi.