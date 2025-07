Alors que 100% de ses aires de services sont désormais équipées de stations de recharge électrique, VINCI Autoroutes poursuit le déploiement des points de charge en équipant également certaines aires de repos. Au total, ce sont plus de 2 200 points de charge qui sont ainsi mis à la disposition des usagers pour accompagner l’électromobilité longue distance, que ce soit au quotidien ou pour les longs trajets d’été, ce qui fait de VINCI Autoroutes le réseau autoroutier concédé le plus densément équipé du monde. Vous voyagez en véhicule électrique ? Grâce au pass Ulys Electric, rechargez-vous avec un support de paiement unique sur la quasi-totalité des bornes en France. Préparez votre voyage grâce à l’application Ulys qui permet de géolocaliser les bornes présentes sur votre itinéraire et leurs spécificités (puissance, tarifs…). Depuis votre espace client, consultez le suivi et le prix de vos recharges et adressez-vous à nos opérateurs pour toutes les questions que vous vous posez !