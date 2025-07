Depuis le lancement de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » en 2018, 165.000 ouvrages ont été offerts sur la route des vacances ! Une initiative originale qui répond à un double engagement de la Fondation VINCI Autoroutes : favoriser l’ouverture d’esprit, la découverte et le respect des autres par la lecture et prévenir le risque de somnolence au volant en incitant à prolonger les temps de pause lors des longs trajets.

L’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » est déployée en partenariat avec les éditions Gallimard et sa collection Folio, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et son opération « Cet été, je lis », le Centre national du livre (CNL) dans le cadre de « Partir en livre », ainsi que l’association Lire et faire lire.

Découvrez l’ensemble de la sélection de Lilia Hassaine, marraine de l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes