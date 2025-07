Les aires VINCI Autoroutes passent en mode « vacances » !

Des ateliers créatifs pour une pause ludique

Pour une pause réussie avec vos enfants, cap sur les ateliers créatifs ! Les 9 et 10 août 2025, les aires de Carcassonne Arzens nord et Carcassonne Arzens sud se mettent à l’heure médiévale. Au programme : atelier calligraphie, découverte de la vie du chevalier ou initiation à des jeux de plateaux. En Vallée du Rhône, plusieurs aires de l’autoroute A7 (Lançon de Provence, Montélimar ouest, Saint-Rambert d’Albon) vous attendent autour d’ateliers maquillage, tatoos fantaisies, sculpture ballons ou caricatures. Des figurines Playmobil seront également distribuées sur 5 aires : Saint-Rambert d’Albon ouest, Montélimar est, Montélimar ouest et Lançon de Provence ouest (A7) et Poitou-Charentes nord (A10).



Chantez et dansez, avant de reprendre votre trajet !

Avis aux mélomanes ! Votre pause de l’été sera aussi musicale. Le festival « Sur une aire de musique » vous attend les 2 et 3 août 2025 sur 14 aires du réseau VINCI Autoroutes où l’enseigne Leclerc est présente. Au programme : rock, soul, classique et jazz… Ne manquez pas non plus la « Pause musicale itinérante » proposée par l’enseigne Dyneff, jusqu’au 24 août, sur 9 aires de notre réseau. De quoi faire le plein d’énergie avant les vacances !