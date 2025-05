Vous êtes déjà nombreux sur la route à l’occasion des ponts de mai et de juin. Et vous préparez peut-être déjà vos trajets estivaux en véhicule électrique ! L’occasion de faire le point sur le déploiement des bornes de recharge sur notre réseau. Vous le savez, accompagner « l’électromobilité » longue distance est notre priorité pour vous permettre de Bien Voyager. Au cours de l’année écoulée, nous avons mis en service 533 points de recharge supplémentaires dont la moitié (262) sur des aires de repos. En plus de nos 181 aires de services, ce sont désormais 26 aires de repos qui vous proposent une expérience de recharge dans un environnement calme et bucolique.

En vous proposant un total de 2200 points de charge, nous sommes aujourd’hui le réseau autoroutier concédé le plus densément équipé au monde.