Enquête sur le partage de la route

Alors que les Français sont nombreux à craindre les comportements à risque des autres usagers de la route tout en contribuant souvent eux-mêmes à ce climat de tension, il est urgent de rappeler que le partage de la route et plus largement de l’espace public est l’affaire de chacun. Respecter les règles du code de la route, avoir conscience des conséquences de ses actes pour les autres et pour soi-même, résister à l’impulsivité et à l’individualisme, sont autant de moyens de préserver la sécurité de tous les usagers et des plus vulnérables en particulier.

Bernadette Moreau , Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes