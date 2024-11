L’automne a été clément mais la saison hivernale a bien commencé pour le secteur autoroutier ! La « viabilité hivernale », période qui s’étend de novembre à mars, est synonyme d’une mobilisation particulière pour nos équipes. En cas de neige ou de verglas, plus de 2000 collaborateurs et 700 engins sont prêts à intervenir jour et nuit, 24 heures sur 24. Cela représente plus d’un engin pour 6 km d’autoroute ! Formés et entraînés à la viabilité hivernale, nos équipes ont un triple credo : anticiper, intervenir et informer. Leur mission ? Suivre au plus près les conditions de conduite en fonction des prévisions météo et vous informer au mieux en amont de vos déplacements. Eté comme hiver, notre priorité est d’assurer la continuité de service sur le réseau autoroutier et vous permettre de rouler en toute sécurité, par tous les temps.