Venez fêter Noël au parc multimodal de Longvilliers

Si vous faisiez vos courses de Noël lors d’une halte au parc multimodal de Longvilliers ? Pour la 4e année consécutive, le parc situé dans les Yvelines non loin de l’autoroute A10 organise son marché de Noël, jeudi 12 décembre 2024, de 16h à 19h30. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, le parc multimodal de Longvilliers accueille depuis 2020 près de 1400 voyageurs par jour. Vous faites peut-être partie de ces nombreux passagers transitant chaque jour sur le site pour emprunter un bus ou partager votre trajet en covoiturage. Conçu comme un lieu de vie, le parc multimodal de Longvilliers propose toute l’année un service de produits frais et locaux disponibles dans des casiers réfrigérés. A quelques jours de Noël, le parc met les petits plats dans les grands et vous propose un véritable marché de Noël.