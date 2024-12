Charger son véhicule électrique tout en roulant : une première mondiale qui sera bientôt réalité ! Pour favoriser la décarbonation des mobilités, nous nous engageons à faire évoluer l’infrastructure autoroutière. Ainsi, sur l'autoroute A10, en amont de Saint-Arnoult, des travaux sont en cours pour installer un dispositif pilote qui permettra aux véhicules électriques d’expérimenter la recharge dynamique par induction, sans contact et sans s’arrêter.



Comment ça marche ?

Ce projet, intitulé « Charge as you drive » consiste à installer des bobines de cuivre sous l’enrobé de la chaussée. Ces bobines émettent un champ électromagnétique. Sous les châssis des véhicules, des bobines réceptrices captent ce champ électromagnétique et le transforment en électricité pour alimenter le moteur et recharger les batteries en même temps.



Quel est l’objectif ?

L’objectif est de réduire la taille et le poids des batteries embarquées dans les véhicules, ce qui accroitra mécaniquement l’autonomie et réduira les temps d’arrêt aux bornes de recharge sur les aires. A la clé également, une moindre consommation de matières premières pour fabriquer les batteries. 1500 mètres d’autoroute sont en cours d’équipement et les premiers « roulages » avec des prototypes sont prévus à partir du printemps 2025. Ce projet, le premier au monde de ce type sur une autoroute ouverte à la circulation, est mené avec VINCI Construction, Electreon, Hutchinson, l’Université Gustave Eiffel et avec le soutien de Bpifrance.