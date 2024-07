Lancée en 2018 par la Fondation VINCI Autoroutes, l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » a pour but de promouvoir le goût de la lecture sur la route des vacances et favoriser des pauses plus réparatrices durant les longs trajets d’été. La 6e édition se déroule du 5 juillet au 17 août 2024, sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. L’ensemble des 15 titres sélectionnés par Sylvain Tesson, dont deux livres jeunesse, seront proposés dans des bibliothèques éphémères à ciel ouvert. A cette occasion, la Fondation VINCI Autoroutes dévoile également les résultats d’une étude inédite menée avec Ipsos sur les Français et leurs habitudes de lecture en vacances. On y apprend que 7 Français sur 10 disent regretter de ne pas lire davantage. Près d’1 sur 2 déclare n’avoir le temps de lire qu’en vacances, l’été constituant un moment privilégié pour s’évader par la lecture.



Découvrez tous les détails de l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » ainsi que la sélection de Sylvain Tesson sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes