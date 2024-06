Chez les Gaulois, on aime la compétition et on aime se dépasser ! Profitez d’une pause sur l’une des aires TotalEnergies qui héberge la tente Astérix. Vos enfants y découvriront de nombreuses activités sportives et ludiques pour se détendre avant de reprendre la route. L’irréductible Gaulois vous a concocté des épreuves dans la pure tradition d’Astérix : lancé de menhir, course dans la forêt, puzzle géant… sans oublier un grand jeu concours pour créer la potion magique de Panoramix !



Dates : du vendredi 19 juillet au samedi 17 août