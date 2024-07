A table, sur nos espaces pique-nique !

Un petit creux sur la route des vacances ? Profitez, cet été encore, d’espaces pique-nique le long de votre trajet. Tous les samedis (et certains vendredis selon les aires), les 15 aires #BienArriver gérées et animées par les équipiers VINCI Autoroutes vous proposent une pause déjeuner confortable, à l’ombre, sur des tables régulièrement nettoyées. Un avant-goût des vacances dans une ambiance estivale ! Comme vous le savez, notre objectif est de valoriser 100% des déchets collectés sur les aires. C’est pourquoi nous avons installé des bacs de tri sur chacun de nos espaces pique-nique.

Tout pour s’occuper de bébé

Besoin de changer bébé sur la route ? Pas d’inquiétude ! Nos aires #BienArriver disposent d’espaces bébé dans lesquels vous pourrez vous occuper de votre enfant en toute tranquillité. Dans ces cabines fermées, retrouvez tout le nécessaire pour le bien-être de bébé : un matelas à langer et des produis d’hygiène adaptés. Une fois la couche changée, place à la détente ! Un espace ombragé vous accueille avec des rocking chair et des jeux pour enfants. Grâce à notre partenaire Bayard jeunesse, repartez ensuite avec un exemplaire gratuit de votre magazine préféré : Popi, Pomme d’api ou encore J’aime Lire… De quoi bien terminer le trajet jusqu’à votre lieu de vacances !

Défoulez-vous grâce à nos animations sportives

Pour la pause, deux possibilités : vous détendre ou vous rebooster ! Sur nos aires #BienArriver, bougez et de faites du sport ! Année olympique oblige, nous vous proposons, en partenariat avec les Comités départementaux olympiques et sportifs, des parcours aventure, du tir à l’arc, du judo, de la boxe ou de l’escrime. Sans oublier nos traditionnels vélos à smoothies ! Il vous suffit de pédaler pour préparer votre délicieuse mixture et vous désaltérer. Point d’orgue de ces animations, un week-end entier dédié au sport, les 26 et 27 juillet, sur l’aire de Montélimar Est (autoroute A7). Au programme : skate, escalade, golf, escrime et activités handisport.

Un instant « zen » sur nos espaces détente

Si au contraire vous êtes en quête de calme durant votre pause, rendez-vous sur nos espaces détente. Sur chaque aire du dispositif #BienArriver, des coussins géants et des transats vous accueillent gratuitement pour un moment vous invitant à la détente et à la médiation. Allongez-vous, fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder… Vous repartirez en pleine forme pour les prochains kilomètres !

Conduire comme un grand sur un circuit pédagogique

Les longs trajets sont souvent source d’impatience à l’arrière de la voiture ! Sur nos animations #BienArriver, le circuit pédagogique permettra à vos enfants de se défouler. La Fondation VINCI Autoroutes met à votre disposition des petits véhicules à volant ainsi qu’une reproduction au sol d’une autoroute miniature. L’objectif ? Sensibiliser toute la famille aux règles de bonne conduite sur route et autoroute. Vos enfants adoreront se mettre en situation en incarnant à tour de rôle un automobiliste, un patrouilleur ou même un dépanneur. Un accident sur le circuit ? Vite, le patrouilleur intervient pour mettre en sécurité les autres automobilistes. La dépanneuse va vite arriver pour remorquer le véhicule accidenté…

L’espace de la Fondation VINCI Autoroutes

La somnolence et l’inattention restent les premières causes d’accident sur autoroute. Cette année encore, la Fondation VINCI Autoroutes mobilise ses ambassadeurs pour vous sensibiliser à l’importance de vous arrêter dès les premiers signes de fatigue. Trois espaces seront ainsi déployés sur les aires #BienArriver autour de la prévention, de la lecture et de la sieste. Trois thèmes forts pour sensibiliser tout un chacun aux bons comportements et les bons gestes à adopter sur la route des vacances !

