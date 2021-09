Vous serez à nouveau nombreux à prendre la route pour ce long week-end de la Pentecôte. Autre nouveauté depuis mercredi, l’heure de début du couvre-feu est repoussée et passe de 19h à 21h. Avant de partir, n’hésitez pas à consulter vos conditions de circulation sur l’autoroute afin d’anticiper au mieux. Depuis chez vous, connectez-vous sur notre carte dédiée et interactive où vous pouvez consulter l’évolution du trafic en temps réel. Pensez aussi au flash vidéo Trafic Express de Radio VINCI Autoroutes ! Disponible sur la chaîne Youtube de la radio et actualisé tout au long du week-end sur notre site internet mais aussi sur Twitter, ces courtes vidéos vous permettent, en environ 1 minute, de tout connaître sur la circulation de l’autoroute empruntée. Les messages importants que vous devez connaître tout au long de votre trajet sont affichés sur les panneaux lumineux. Enfin n’oubliez pas, pendant le voyage, de vous brancher en voiture sur le 107.7 ! En plus des points trafic actualisés au minimum tous les quarts d’heure, vous profiterez des chroniques préparées spécialement par la rédaction et de votre musique préférée ! #BienVoyager



Déconfinement : le calendrier de levée des restrictions

- 19/05 : réouverture des terrasses, tables de 6 personnes maximum ;

- 09/06 : réouverture des cafés et restaurants, table de 6 personnes maximum. Les réouvertures sont conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;

- 30/06 : fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public.