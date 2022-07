La majorité des incendies de forêt commencent dans les espaces urbanisés et sur les routes, situés à proximité de zones forestières. Le jet de mégot depuis les véhicules est responsable de nombreux départs de feu car, poussé par le vent, le mégot peut atteindre très vite le bas-côté d’une route et ses herbes sèches. Le feu va plus vite qu’un randonneur ! Il peut parcourir 400 mètres en moins de 5 minutes. Le départ de feu se développe alors très rapidement pour atteindre une forêt toute proche. Plus d’un fumeur sur quatre reconnait jeter des mégots par la fenêtre de sa voiture sans mesurer les conséquences de ce geste, qui peut lui paraître bénin et isolé. Une étude de VINCI Autoroutes a cependant relevé qu’en moyenne, chaque jour, 100 mégots de cigarettes sont jetés par kilomètre et par sens de circulation sur l’autoroute. Des gestes inciviques aux conséquences désastreuses sur l’environnement, a fortiori en période de canicule et de sècheresse.