Ïnva est une coentreprise créée en 2020 par VINCI Autoroutes et le groupe La Varappe, acteur majeur de l’inclusion en France. Structure à vocation sociale, elle agit en faveur de l’insertion professionnelle, en proposant un emploi stable et un accompagnement socioprofessionnel personnalisé dans trois domaines : la propreté voyageurs (entretien et nettoyage de zones de mobilité), la propreté tertiaire (sur tous types de chantiers), et le multiservice aux entreprises (accueil, orientation et médiation).

Son ambition ? Construire des passerelles vers des emplois pérennes et orienter ses salariés en fonction de leurs projets professionnels, en adéquation avec le marché de l’emploi.



Au premier trimestre 2022, Ïnvia comptait 31 salariés et intervenait sur 7 districts de VINCI Autoroutes, pour contribuer à l’entretien de 80 aires de repos et de services.