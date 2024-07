Une pause qui swingue sur l’aire de Port-Lauragais !

Au sud de Toulouse, l’aire de Port-Lauragais sur l’A61 est l’une des 5 aires musicales du réseau VINCI Autoroutes. Le parcours hommage consacré à la vie et à l’œuvre de Claude Nougaro permet de replonger dans sa vie et sa carrière, le temps d’une pause réparatrice. Tout en poésie, il retrace l’évolution et les temps forts de la carrière du grand artiste, du quartier des Minimes où il grandi à Toulouse, jusqu’à New York, ville qu’il a choisie pour enregistrer l’album Nougayork en 1987. L’œuvre et la vie du chanteur sont aussi évoquées à travers une série des photos, de collages et d’illustrations. Une parenthèse au rythme du jazz et au pays des mots que chérissaient tant ce poète de la chanson française !