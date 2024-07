L’aire de Montélimar passe à l’heure du sport !

Sur la route des vacances ce week-end ? L’aire de Montélimar met le sport à l’honneur à l’occasion du lancement des Jeux olympiques ! Si vous passez par la vallée du Rhône, vendredi 26 et samedi 27 juillet, faites une pause sur l’aire de Montélimar Est (accessible en provenance de Lyon ou de Marseille). En partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif de la Drôme et l’UCPA, VINCI Autoroutes vous propose de venir participer à une vingtaine d’animations sportives gratuites. Idéal pour vous ressourcer sur la route des vacances et profiter d’une pause plus longue avant de repartir en toute sécurité.