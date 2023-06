Elisabeth BORNE et d’Olivier DUSSOPT ont visité les locaux d’Ïnva, et échangé avec les salariés de l’entreprise en insertion. Ce fut l’occasion pour Laurent LAÏK, Président de la Varappe, et Pierre COPPEY, Président de VINCI Autoroutes de présenter l’activité et les objectifs d’Ïnva, qui trois ans après son lancement, poursuit son développement et compte désormais près de 70 salariés en insertion.La coentreprise travaille notamment dans plusieurs districts de VINCI Autoroutes pour contribuer à l’entretien de sites d’exploitation et d’aires d’autoroute. L’objectif d’Ïnva est d’agir en faveur de l’insertion professionnelle, en proposant un emploi stable et un accompagnement socioprofessionnel personnalisé dans trois domaines :

la propreté voyageurs (entretien et nettoyage de zones de mobilité) ;

la propreté tertiaire (sur tous types de chantiers) ;

le multiservice aux entreprises (accueil, orientation et médiation).

L'ambition d’Ïnva est de construire des passerelles vers des emplois pérennes, et oriente ses salariés en fonction de leurs projets professionnels et en adéquation avec le marché de l’emploi.



VINCI Autoroutes soutient depuis plusieurs années les acteurs de l'économie sociale et solidaire en confiant certaines prestations à des structures d’insertion ou employant des personnes en situation de handicap, et favorise également l’insertion professionnelle dans le cadre des chantiers dont il est maître d’ouvrage. L’association avec le groupe La Varappe - un des leaders de l’insertion par l’activité économique qui a présidé à la création d’Ïnva est une nouvelle illustration de cet engagement solidaire inscrit au cœur des valeurs de l’entreprise.