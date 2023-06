Autoroute A8 : découvrez la nouvelle aire de la Côte d’Azur

Vous voyagez au quotidien entre Cannes et Nice pour vos trajets domicile-travail ? Ou vous faites partie des nombreux vacanciers à emprunter l’autoroute pour rejoindre l’Italie ou la Côte d’Azur ? Lors de votre prochain trajet, ne manquez pas de vous arrêter sur l’aire de la Côte d’Azur. Cette aire de services située sur l’autoroute A8 (dans le sens Aix-Menton) fait peau neuve. Vous la connaissiez sous le nom d’aire « des Bréguières sud » ? Cette étape incontournable sur l’autoroute des vacances change de nom et s’implante un peu plus dans son territoire. Inaugurée le jeudi 1er juin 2023, l’aire de la Côte d’Azur vous propose un parcours immersif dès votre arrivée. Un jardin aromatique méditerranéen vous accueille, composé d’essences locales et offrant une véritable plongée dans la flore méditerranéenne. Le long de votre balade, des cubes géants reprennent quelques-uns des plus beaux paysages de la Côte d’Azur… De quoi vous donner des idées de visites pour vos prochaines haltes !