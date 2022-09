C’est une première en France ! Les 2 premières bornes de charge électrique pour camions frigorifiques (4 prises de courant au total) sont disponibles sur le réseau VINCI Autoroutes.

Transporteurs, conducteurs de poids lourds… vous êtes plus de 200 000 chaque jour au volant de camions frigoriques à vous arrêter sur les aires d’autoroute. Pour éviter de couper la chaine du froid, ce sont autant de véhicules qui continuent à faire tourner les moteurs, même à l’arrêt, avec tous les inconvénients que cela engendre.



Pour faire face à cela, VINCI Autoroutes s’est allié à NomadPower, leader des bornes électriques pour camions frigorifiques en Europe, pour installer les premières bornes à destination des poids lourds frigos sur l’aire de Saint Rambert d’Albon Est (autoroute A7 en direction de Lyon).



Les avantages ?

La recharge électrique offre une alternative économique, écologique et silencieuse face aux générateurs diesel, bruyants et polluants. Résultats :

Réduction des coûts

Alternative propre

Nuisance sonore moindre