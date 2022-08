Clément Beaune en visite sur le parking de covoiturage de Grans-Salon-de-Provence sur l’A54

Alors que notre dernier baromètre de l’autosolisme montre que 8 Français sur 10 se déplacent seuls pour leurs trajets du quotidien, le ministre délégué des Transports était en visite ce vendredi 29 juillet sur le réseau VINCI Autoroutes. Clément Beaune s’est rendu sur le parking de covoiturage de Grans-Salon-de-Provence sur l’autoroute A54 pour visiter ce dispositif. Le réseau VINCI autoroutes compte 43 parkings de covoiturage au total, offrant 3577 places de stationnement gratuites.

Interrogé lors de sa visite, le ministre a rappelé que ce type d’infrastructure servait à débloquer l’usage. « C’est un combat positif mais collectif, a ajouté Clément Beaune. Au moment où on a besoin de sobriété énergétique et où 90% des déplacements se font encore par la route, il faut qu’on la rende plus verte, plus citoyenne, plus responsable ». Le ministre a également rappelé que le covoiturage avait une vertu écologique. « Néanmoins, passer de la voiture en solo (autosolisme) au partage de la voiture est un changement d’habitude qui mérite l’accompagnement de l’Etat ».

Dans le cadre de l’enquête réalisée tous les 2 ans auprès des utilisateurs des parkings de covoiturage situés à proximité du réseau VINCI Autoroutes, 97% des utilisateurs interrogés se disent satisfaits par ce type d’infrastructures gratuites. Le covoiturage constitue une solution écoresponsable et économique plébiscitée lorsque les infrastructures sont adaptées. C’est le cas du parc multimodal de Longvilliers sur l’autoroute A10, une offre efficace pour lutter contre l’autosolisme au quotidien.