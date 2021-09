Vous circulez sur l’autoroute A7 en direction de Marseille et vous souhaitez profiter de plats cuisinés authentiques pour votre pause sur aire ? Commandez en ligne* votre repas et faites vous livrer dans un des 48 casiers disponibles du drive fermier de l’aire de Morières. Profitez ainsi d’une offre de restauration de qualité et accessible, élaborée par des éleveurs traiteurs du collectif « En direct de nos fermes ».

Idéale en cette période d’état d’urgence sanitaire, cette nouvelle offre de restauration permet de pallier à la fermeture de la cafétéria de l’aire tout en se présentant comme une alternative de choix aux ventes à emporter de la boutique.



Installé depuis plus de 2 ans, le drive fermier connait un certain succès dû notamment à son offre de produits frais régionaux et à son mode de livraison astucieux. Gagnez du temps en retirant directement depuis votre trajet sur autoroute vos fruits et légumes de saison et désormais vos bons petits plats cuisinés !