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Un nouveau panneau marron sur l’A10 et l’A85 pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire
Ouvrez l’œil, si vous empruntez les autoroutes A10 et A85 dans le Loir-et-Cher ! Un nouveau panneau d’animation touristique et culturel met à l’honneur le Domaine de Chaumont-sur-Loire, un joyau du patrimoine du Centre-Val de Loire. Une découverte entre histoire, jardins et art contemporain…
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire à l’honneur sur un nouveau panneau marron sur les autoroutes A10 et A85
C’est un joyau du Val de Loire qui a désormais trois panneaux marron sur les autoroutes A10 et A85 ! Depuis le 15 juillet 2026, le Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) s’affiche sur deux panneaux d’animation touristique et culturelle « renouvelés » sur l’A10, entre Orléans et Tours (un dans chaque sens de circulation). Un nouveau panneau est par ailleurs visible non loin de là sur l’A85, entre les échangeurs de Bléré et de Saint-Aignan-sur-Cher (dans le sens Tours-Vierzon). Le site culturel et touristique majeur du Centre-Val de Loire est représenté avec son incontournable château en arrière-plan, tandis que les jardins se déploient à l’avant du panneau, agrémentés en bas à droite d’une mésange bleue, symbole de la biodiversité présente au Domaine.
Fruit d’une collaboration entre VINCI Autoroutes, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, la préfecture de la région Centre-Val de Loire et le conseil départemental du Loir-et-Cher, cette nouvelle signalisation a pour but de faire découvrir aux automobilistes ce château historique et ses jardins, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Une découverte des territoires
Les « panneaux marron » ou panneaux d’animation touristique et culturelle participent à la promotion du patrimoine culturel et touristique des territoires traversés par les 4443 km du réseau VINCI Autoroutes. Ils permettent aux nombreux automobilistes qui empruntent chaque jour l’autoroute de découvrir les richesses locales tout au long de leur trajet. Ils contribuent également à renforcer l’attractivité des destinations mises à l’honneur.
Envie d’en savoir plus ? Découvrez la signification des panneaux marron dans notre article dédié. Ecoutez aussi notre podcast « Rétrotoroute » qui vous emmène dans les secrets des panneaux marron sur l’autoroute.
Une galerie d’art à ciel ouvert
Site culturel et touristique majeur du Centre-Val de Loire, le Domaine de Chaumont-sur-Loire réunit un château historique, un parc paysager et le Festival International des Jardins, événement de référence consacré à la création paysagère contemporaine. Le Domaine accueille également une programmation d'art contemporain déployée dans les jardins, le parc et les bâtiments patrimoniaux.