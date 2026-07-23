Un nouveau panneau marron sur l’A10 et l’A85 pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire

C’est un joyau du Val de Loire qui a désormais trois panneaux marron sur les autoroutes A10 et A85 ! Depuis le 15 juillet 2026, le Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) s’affiche sur deux panneaux d’animation touristique et culturelle « renouvelés » sur l’A10, entre Orléans et Tours (un dans chaque sens de circulation). Un nouveau panneau est par ailleurs visible non loin de là sur l’A85, entre les échangeurs de Bléré et de Saint-Aignan-sur-Cher (dans le sens Tours-Vierzon). Le site culturel et touristique majeur du Centre-Val de Loire est représenté avec son incontournable château en arrière-plan, tandis que les jardins se déploient à l’avant du panneau, agrémentés en bas à droite d’une mésange bleue, symbole de la biodiversité présente au Domaine.



Fruit d’une collaboration entre VINCI Autoroutes, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, la préfecture de la région Centre-Val de Loire et le conseil départemental du Loir-et-Cher, cette nouvelle signalisation a pour but de faire découvrir aux automobilistes ce château historique et ses jardins, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.