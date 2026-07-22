Services et aires
Cet été, offrez-vous une pause « foodtruck » sur la route des vacances
Cet été encore, des foodtrucks s’installent sur une trentaine d’aires de repos du réseau VINCI Autoroutes. Profitez d’une offre de restauration variée et souvent locale, dans un cadre propice à la détente. Et sur certaines aires de repos, vous pourrez même vous recharger, si vous voyagez en véhicule électrique !
Des foodtrucks disponibles sur une trentaine d’aires de repos du réseau VINCI Autoroutes
Sur la route des vacances, vous êtes plutôt aires de services ou aires de repos ? Moins fréquentées que les aires de services, les aires de repos (sans station-service ni boutique) offrent souvent un environnement propice à la détente, à l’ombre des arbres ou dans des espaces aménagés. Un cadre idéal pour prendre le temps de déjeuner ! Afin de vous accompagner au mieux, cet été, lors de vos trajets, une trentaine d’aires de repos du réseau VINCI Autoroutes accueillent cette année encore des foodtrucks aux univers culinaires variés. Selon les étapes que vous choisirez, vous pourrez découvrir des spécialités gourmandes, des recettes généreuses et des saveurs venues d’ailleurs… de quoi satisfaire toutes vos envies avant de reprendre la route.
Burgers, sandwiches ou glaces : choisissez votre pause !
Cette année encore, les foodtrucks installés sur les aires de repos du réseau VINCI Autoroutes proposent une offre riche et diversifiée. Les amateurs de burgers pourront notamment faire une halte sur les aires de Lamanon (A7), Orange Le Grès (A7), Gigean Nord (A9) ou encore Rivesaltes (A9). D’autres préféreront les sandwiches, les hot-dogs ou les formules snacking, comme sur les aires de Savasse, Donzère ou Le Fournalet situées sur l’autoroute A7. Pour une pause encore plus dépaysante, direction l’aire de Boutroux (A10), où le foodtruck Comptoir de Curry vous invite à découvrir des spécialités indiennes. Les plus gourmands pourront se laisser tenter par une glace artisanale sur les aires de La Grande Borne, Bornaron ou Bras de Zil sur l’A7, particulièrement appréciées lors des fortes chaleurs estivales.
Des produits locaux à découvrir
Au-delà de la restauration, certaines aires proposent cet été des aménagements pour rendre votre pause encore plus agréable. Sur l’aire de Cézac (A10), des mange-debout et des « chiliennes » permettent de savourer son déjeuner tout en détente. Sur l’aire de Savasse (A7), un producteur local de fruits et légumes sera également présent aux côtés du foodtruck pour vous permettre de découvrir des produits du terroir.
Qu’il s’agisse de déguster un burger, de découvrir une cuisine du monde, de partager une glace ou simplement de profiter d’un espace plus calme pour déjeuner, les foodtrucks installés sur les aires de repos VINCI Autoroutes vous offrent l’occasion de faire une pause un peu différente cet été ! Profitez de ces haltes gourmandes pour prendre le temps d’un vrai « break » sur votre trajet, avant de repartir reposé et en toute sécurité.
Découvrez la carte des foodtrucks disponibles cet été sur le réseau VINCI Autoroutes :
Pensez aussi aux aires de repos pour vous recharger
Vous voyagez en véhicule électrique cet été ? Certaines aires de repos vous permettent désormais de vous recharger. Souvent moins fréquentées que les aires de services, elles peuvent être la solution pour vous recharger à 80% (le seuil recommandé). Plus d’une quarantaine d’aires de repos sont désormais équipées de stations de recharge sur les axes les plus fréquentés sur réseau VINCI Autoroutes. Elles sont signalées sur votre trajet avec le logo "voiture électrique".