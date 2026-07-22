Cet été, offrez-vous une pause « foodtruck » sur la route des vacances

Au-delà de la restauration, certaines aires proposent cet été des aménagements pour rendre votre pause encore plus agréable. Sur l’aire de Cézac (A10), des mange-debout et des « chiliennes » permettent de savourer son déjeuner tout en détente. Sur l’aire de Savasse (A7), un producteur local de fruits et légumes sera également présent aux côtés du foodtruck pour vous permettre de découvrir des produits du terroir.

Qu’il s’agisse de déguster un burger, de découvrir une cuisine du monde, de partager une glace ou simplement de profiter d’un espace plus calme pour déjeuner, les foodtrucks installés sur les aires de repos VINCI Autoroutes vous offrent l’occasion de faire une pause un peu différente cet été ! Profitez de ces haltes gourmandes pour prendre le temps d’un vrai « break » sur votre trajet, avant de repartir reposé et en toute sécurité.



Découvrez la carte des foodtrucks disponibles cet été sur le réseau VINCI Autoroutes :