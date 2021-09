Les panneaux d’animation, souvent appelés "panneaux marron", accompagnent vos trajets sur autoroute. Vous les avez sans doute déjà aperçus lors de vos différents voyages. Cette signalisation d’intérêt culturel et touristique a pour but de maintenir votre attention en éveil en animant votre voyage. Ne vous êtes-vous jamais amusé avec vos enfants, ou les autres passagers du véhicule, à vous interroger sur le point d’intérêt présent sur le panneau observé ?



Ces panneaux marron ont également pour ambition de vous donner un repère géographique en vous informant sur le patrimoine historique, culturel, touristique et naturel de la région traversée. On peut citer par exemple le panneau sur le Palais Jacques Cœur sur l’autoroute A71 en direction de Bourges, ou bien encore celui sur la Tour de Crest sur l’autoroute A7 à proximité de Valence…

Et il faut dire que vous les plébiscitez ! Les sites touristiques constatent en effet un réel apport de ces panneaux d’animation sur leur fréquentation. A noter que pour y figurer, les monuments et sites doivent se situer à moins d’une trentaine de kilomètres de l’autoroute concernée. A contrario, vous ne verrez jamais de panneaux marron faisant mention de personnalités vivantes, abordant un thème publicitaire ou contenant un messages contraire à la politique de sécurité routière.