Epidémie de Covid-19 : la continuité de service assurée lors de vos trajets sur autoroute

En cette période de pandémie de Covid-19, un plan de continuité d’activité permet d’assurer le maintien de toutes les missions essentielles à votre sécurité. Vous continuez d’emprunter l’autoroute dans le contexte sanitaire actuel ? Nos équipes assurent en permanence la supervision du trafic et la gestion des événements, les interventions des patrouilleurs en cas d’accidents, les dépannages, mais aussi l’info trafic via Radio VINCI Autoroutes (107.7).



Vous souhaitez faire une pause sur nos aires durant votre trajet ? Nous avons à cœur de maintenir une offre de services, dans le strict respect des recommandations sanitaires en vigueur. Ainsi, dans le contexte actuel, restent opérationnels et accessibles :

La distribution de carburant

Les espaces commerciaux des aires de services, comprenant l’alimentation et les produits de première nécessité

Les sanitaires et les douches, régulièrement nettoyés et désinfectés



Vous souhaitez vous restaurer lors de votre pause sur autoroute ? Une offre de restauration chaude à emporter reste disponible sur les aires. En application des directives sanitaires officielles, les espaces de restauration assise sont en revanche fermés. Si vous êtes chauffeur routier, Radio VINCI Autoroutes (107.7) vous accompagne du lundi au jeudi, de 21h à 23h, grâce à son émission « Les routiers sont toujours aussi sympas ». Au programme, des invités, des experts mais aussi votre musique et vos messages diffusés à l’antenne !



Météo hivernale : nos équipes continuent d’intervenir, même pendant l’épidémie

Par ailleurs, en cette période hivernale, nos équipes restent pleinement mobilisées pour vous assurer une sécurité maximale lors de vos déplacements sur autoroute. Comme lors des récents épisodes de neige dans le Centre et le Sud de la France, nos équipes sur le terrain s’assurent quotidiennement que les voies de l’autoroute sont circulables. Malgré le contexte sanitaire, elles continuent d’intervenir de manière préventive (salages des voies et épandage de saumure) en cas de baisse des températures, ou de manière curative (raclage des voies) en cas de chute de neige. Au total, plus de 2000 collaborateurs sont prêts à intervenir 7j/7 et 24h/24 en toutes circonstances pour vous permettre de rouler sur l’autoroute en toute sécurité.