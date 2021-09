Crise sanitaire : nos garagistes agréés continuent d’intervenir sur l'autoroute

Ils font partie de la 2e ligne dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis le début de l’épidémie, les dépanneurs agréés se sont organisés pour continuer à vous porter assistance en toute sécurité sur l’autoroute. C’est le cas de Jean-Julien Michel, garagiste agréé VINCI Autoroutes à Bourg-lès-Valence, sur l’autoroute A7. « Depuis le début de la crise du Covid, un certain nombre de mesures ont été mises en place, explique ce professionnel dont l’établissement est agréé depuis 1981. Dans le garage, un protocole sanitaire est en vigueur avec marquage au sol pour respecter les distanciations sociales, barrière de plexiglass à l’accueil et mise à disposition de gel hydroalcoolique ».



Lorsqu’il intervient sur un véhicule en panne sur l’autoroute, 30 minutes maximum après avoir été alerté par le PC sécurité, Jean-Julien Michel s’assure que tout est fait pour respecter les contraintes sanitaires en vigueur. Lui comme l’ensemble des dépanneurs agréés portent le masque et s’assurent que les clients le portent aussi. Vous êtes amenés à entrer en contact avec un dépanneur ou un patrouilleur lors d’un trajet sur l’autoroute ? Assurez-vous de porter un masque en toute circonstance et veillez à maintenir de bonnes distances. Enfin si vous envisagez de voyager à l’occasion des fêtes de fin d’année, Jean-Julien Michel a un message pour vous ! « Pour ne pas tomber en panne sur l’autoroute, faites vérifier votre véhicule et faites des pauses régulièrement ».