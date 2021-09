La première offensive de l’hiver a eu lieu les 27 et 28 décembre 2020. Il est tombé plusieurs centimètres dans le Puy-de-Dôme et en Corrèze, ce qui a rendu la circulation délicate sur l’autoroute A89 entre Brive et Clermont-Ferrand. Dès les premiers flocons, nos équipes se sont mobilisées. D’abord dans les PC afin de coordonner l’information à vous délivrer en temps réel. Ensuite sur le terrain pour saler les voies de façon préventive et les déneiger le moment venu. D’autres épisodes neigeux ont suivi dans le Sud Est de la France et dans les Alpes qui ont là-aussi fortement mobilisé nos équipes.