Les chantiers se poursuivent sur l'autoroute pendant le confinement

Vous continuez d’emprunter l’autoroute pendant le confinement ? Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, sachez que les travaux continuent sur les axes que vous avez l’habitude d’emprunter. Avant le début du deuxième confinement, 109 chantiers étaient en cours sur le réseau VINCI Autoroutes. Il y en a aujourd’hui 115, tous réalisés dans le cadre de du guide de l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) qui définit un protocole sanitaire strict. Parmi ces chantiers, celui de l’élargissement de l’autoroute A10 se poursuit au sud de Tours, entre Veigné et Sainte-Maure en Indre-et-Loire. Le 17 novembre 2020, ce chantier emblématique a franchi une étape importante avec l’arrivée de 650 tonnes de poutres métalliques destinée à construire le futur viaduc de l’Indre. Ce nouveau viaduc accueillera en juillet 2021, 3 voies de circulation de l’autoroute A10 dans le sens Tours-Poitiers. Malgré la crise liée à cette pandémie, nos chantiers se poursuivent pour continuer de vous assurer confort et sécurité lors de vos déplacements sur l’autoroute.