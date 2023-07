Vous êtes amateur de photos de voyage ? Vous partez en vacances sur les routes cet été ? Durant 1 mois, du 15 juillet au 15 août 2023, participez à notre jeu concours #BienVoyager en prenant en photo votre roadtrip sur autoroute. Un arrêt sur une aire, un paysage à couper le souffle, une « anecdote » visuelle sur votre trajet… il y a mille et une façon s de s’exprimer à travers la photo, en sublimant votre voyage sur autoroute. En partenariat avec le « What a trip ! » festival, ce jeu concours mettra en lumière vos talents artistiques en récompensant les 10 plus beaux points de vue.



Pour rappel, le festival « What a trip ! » se tiendra cette année du 26 septembre au 1er octobre 2023 à Montpellier. Devenu le rendez-vous incontournable des amateurs d’évasion et de grands espaces, cet événement donnera lieu, pour sa 7ème édition, à des dizaines de projections ainsi qu’à des expos photos, des concerts et des rencontres avec des personnalités telles que l’écrivain aventurier Sylvain Tesson.