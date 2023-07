Amoureux des voyages, ce festival est fait pour vous ! La 7e édition de « What a Trip ! » se tiendra du 26 septembre au 1er octobre 2023 à Montpellier. Chaque année, le festival international du film de voyage et d’aventure attire plus de 180.000 visiteurs. C’est devenu le rendez-vous incontournable, en Occitanie, pour tous les passionnés d’évasion et de grands espaces. Cette année encore, venez rêver sur grand écran à la découverte des plus beaux paysages ! 24 films d’aventure seront projetés dont 12 en compétition. Jusqu’en haut, avec lui, un film de Ruben Mariage, vous fera par exemple vivre l’épopée de Charline et Théo, deux étudiants partis à la conquête du Kilimandjaro. Dans Women don’t cycle signé Manon Brulard, vous découvrirez l’histoire de plusieurs femmes parties faire le tour du monde en vélo. Sans oublier Le chemin, un documentaire d’Arthur Bourbon dans lequel ce surfeur professionnel part à la rencontre d’autres surfeurs, passionnés des océans, entre le Pays basque et la Bretagne.