Organisée chaque été par la Fondation VINCI Autoroutes, en partenariat avec la collection Folio de Gallimard, l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » revient en 2023 pour une 5e édition.

Chaque vendredi et samedi, du 13 juillet au 19 août, des bibliothèques éphémères seront installées sur les 10 espaces Lecture de la Fondation répartis sur le réseau VINCI Autoroutes et présenteront les 12 romans et récits et les 3 livres pour enfants sélectionnés par Karine Tuil, la marraine de l’édition 2023.



L’auteure de La Décision et très récemment de Kaddish pour un amour, lauréate du Prix Goncourt des lycéens et du Prix Interallié pour Les choses humaines, sera présente le jeudi 13 juillet, de 11h30 à 15h sur l’aire de Limours-Janvry (au sud de Paris, sur l’A10 en direction de Bordeaux) pour échanger avec les vacanciers dans un salon de lecture à ciel ouvert, spécialement aménagé pour l’occasion.



Pour en savoir, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.