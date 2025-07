Des œuvres d’art sur une aire d’autoroute : c’est plutôt original, vous ne trouvez pas ? Ces dispositifs culturels ont aussi pour but de vous inciter à faire des pauses plus longues lors de vos trajets sur l’autoroute. Prendre le temps de déconnecter, de marcher et de s’évader permet de repartir plus reposé ! Et de poursuivre votre route en toute sécurité… Une autre exposition, « Sur la route avec les musées de notre région », vous attend également tout l’été sur l’autoroute A8.

Aix-en-Provence, ville natale de Paul Cézanne, a été le fil conducteur de son histoire personnelle et de ses œuvres. La montagne Sainte-Victoire, massif emblématique du Pays d’Aix, est devenu, au fil des ans, le théâtre d’une véritable quête intérieure pour lui. Au cœur de ce territoire, les aires de la Sainte-Victoire et de Rousset rendent un vibrant hommage au « père » de l’art moderne.