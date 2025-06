Les musées provençaux à l’honneur sur l’A8

Le principe de l’exposition « Sur la route avec les musées de notre région » est très simple. Sur chacune des aires accueillant l’exposition, un cube géant met en lumière quatre musée, un sur chacune des faces. Ce sont ainsi 36 musées qui sont mis à l’honneur avec, pour chacun, un QR code pour vous permettre d’aller plus loin, et vous donner, qui sait, l’envie de les visiter !

Cette exposition, en partenariat avec plusieurs organismes de tourisme dont Provence Tourisme, a pour but de valoriser le territoire mais aussi de renforcer la sécurité routière. En multipliant les pauses sur ces aires, vous voyagerez, cet été, plus reposés et en toute sécurité !