Mobilité électrique sur l’autoroute : un enjeu pour la décarbonation des mobilités

La Stratégie Nationale Bas Carbone, sorte de feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, a fixé comme objectif de réduire de 40% les émissions de CO2 en France. Le but ? Parvenir la neutralité carbone d’ici 2050. En ligne avec ces objectifs fixés lors de l’Accord de Paris pour le climat, VINCI Autoroutes s’engage à réduire de moitié ses émissions directes de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

C’est donc une petite révolution qui est en marche, et elle passe par une transformation massive et rapide des façons que nous avons de nous déplacer. L’autoroute doit s’adapter à ces nouvelles solutions de mobilité en transformant ses infrastructures et ses services. L’une de nos principales préoccupations est de mettre à votre disposition toutes les solutions et les équipements nécessaires au développement des mobilités décarbonées.