En participant au jeu « Terroirs en Fêtes », vous pourrez gagner 3 séjours de 7 nuits dans l’un des tout premier éco-gîte neutres en carbone en France, Le Toî Du Monde : une incroyable ferme de 1886, totalement réhabilitée, située face au Mont Blanc, pour un séjour inoubliable en famille !



De nombreux produits régionaux sont également mis en jeu, en fonction de l'aire sur laquelle vous jouerez. Vous traversez la Drôme ou la Provence ? Miel, lavande, calissons, nougats ou huile d’olive sont à gagner. Vous circulez entre Bordeaux et Toulouse ? Tentez votre chance de gagner de savoureuses rillettes de canard, de délicieux chocolats ou des fromages de pays. Avec ces produits gourmands, vous pourrez partir à la découverte des richesses des régions que vous traverserez lors de votre voyage. Enfin, vous pourrez aussi tenter de gagner des abonnements de 3 mois à l’application BAYAM, une application ludo-éducative éditée par Bayard Presse pour les 3 - 10 ans. Vos enfants pourront y trouver du contenu ludique tels que des jeux, des dessins animés et des ateliers créatifs, pour s'occuper en famille pendant les vacances.



Bonne chance à tous et rendez-vous sur l’une de nos 29 aires partenaires de l’opération « Terroirs en Fêtes ».