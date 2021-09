De jour comme de nuit nos équipes sont mobilisées et prêtes à intervenir en période hivernale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La saison hivernale requiert en effet une attention et des modes d’intervention spécifiques, directement liés aux conditions météorologiques. Patrouilleurs, conducteurs d’engins, responsables d’exploitation, ouvriers autoroutiers…Tous sont formés aux exercices de traitement des voies, d'évacuation de la neige et du verglas de l’autoroute ou bien encore d'analyse de l’impact des phénomènes climatiques sur la chaussée.

Côté technique près de 700 engins d’intervention (camions de salage et de déneigement) sont également disposés pour faire face aux intempéries. En prévention ou en traitement en cas d’intempéries nos équipes interviennent sans relâche tout au long de la période hivernale pour vous garantir des conditions optimales de conduite sur autoroute.



Mais savez-vous comment sont déclenchées ces procédures ? Dans cette vidéo, Frédéric Wasiak, Superviseur entretien et viabilité au centre d’exploitation VINCI Autoroutes de la Ferté-Bernard, nous dévoile les « coulisses » de la viabilité hivernale.