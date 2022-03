Chaque jour, des centaines de milliers d’habitants vivant dans les périphéries convergent vers les centres urbains, le plus souvent seuls dans leurs voitures. Les difficultés liées aux trajets du quotidien, c’est le thème du dernier livre d’André Broto « Transports : les oubliés de la République », qui paraît ce jeudi 3 mars 2022. En un peu plus de 260 pages, cet expert reconnu des questions de mobilité routière, ancien directeur de la stratégie chez VINCI Autoroutes, dresse un constat sans appel : en privilégiant les transports longue distance ou de proximité, les politiques de mobilité qui se sont succédé au fil des années ont « délaissé » toute une catégorie de voyageurs. « Nos politiques de transports se sont organisées de manière binaire, explique André Broto. D’un côté les voyages et à l’autre bout du spectre, les déplacements du quotidien. Entre les deux, il y a un trou. Ce sont tous les déplacements de 20, 30, 40 kilomètres qui ont commencé à se multiplier après la Seconde Guerre mondiale ». Or ces « déplacements longs du quotidien » représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l’usage de la voiture…