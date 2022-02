Quand l’autoroute inspire les artistes

Et si nous jetions un œil différent sur l’autoroute ? Le ruban noir traverse souvent des régions aux paysages magnifiques d’où se dégage une certaine poésie. C’est en tout cas l’analyse de Cassandre Cecchella, une jeune artiste peintre originaire de Juvisy-sur-Orge dans l’Essonne, mais installée depuis plusieurs années à Toulouse. En 2018, l’artiste tout juste diplômée de l’Ecole supérieure d’art et de design des Pyrénées à Tarbes, débute une série intitulée « Vinci ». Effectuant régulièrement des trajets entre Tarbes, Saint-Gaudens, Toulouse et Bordeaux, l’idée lui vient de s’arrêter sur les différentes aires qu’elle croise pour peindre des paysages d’autoroute qui l’inspirent, et en particulier ceux de l’A64. « Ce qui résonne dans les autoroutes, c’est ce rapport au paysage, explique Cassandre Cecchella. Un paysage contemporain dans lequel j’évolue. A un moment donné, il fait juste prendre le temps de se poser et de les regarder ».