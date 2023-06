Si vous circulez sur l’autoroute A837 entre Rochefort et Saintes, faites la pause sur l’aire de repos de Crazannes. Cette aire remarquable reconnue pour ses pierres si spéciales, extraites pour les plus anciennes dès le 1er siècle par les Romains, vous fera vivre une expérience hors du commun.

Située dans un univers naturel d’exception, venez admirer et visiter ces anciennes carrières de pierres -aujourd’hui recouvertes de végétation- et découvrir leur sculpture. La pierre de Crazannes, locale et bien spécifique à la Charente-Maritime, a longtemps été utilisée pour construire un grand nombre d’ouvrages dont le célèbre Fort Boyard au large de La Rochelle. Le musée de la Pierre vient compléter la richesse de cette aire en proposant de multiples visites et découvertes. Mais ce n’est pas tout !



Profitez de votre pause sur l’aire de repos de Crazannes, pour découvrir gratuitement la Galaxie des Pierres Levées, située sur un terrain de 5 hectares jouxtant l'aire. C’est un projet artistique pharamineux unique en son genre, imaginé par le sculpteur Alain Tenenbaum il y a 17 ans. Elle se distingue par la géométrie de l’alignement des sculptures de mégalithes, et en comprendra au final pas moins de 365 d’ici à 2060. Les sculptures sont effectuées par des artistes du monde entier, permettant de réunir des compétences et expressions artistiques variées. Ce tracé d’itinéraires de Pierres Levées est ainsi conçu pour favoriser les échanges interculturels. Les 5 pièces Mères, au centre de la Galaxie représentent les 5 continents de la Terre. Au centre s’y trouve l’Agora, qui, au même titre qu’un théâtre Romain à son époque, a pour vocation de réunir un public en extérieur, autour de chorales, pièces de théâtre, plasticiens, musiciens et bien d’autres prestations artistiques et culturelles.



La Galaxie des Pierres Levées a été inaugurée le 24 juin 2023, mettant à disposition de chacun, le libre accès à cet art. Si elle comporte déjà une 60aine de sculptures de mégalithes, elle en comprendra 365 au total, d’ici à 2030.