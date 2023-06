Envie de faire une pause durant votre trajet sur autoroute et profiter d’une halte musicale avant de reprendre la route ?

Les groupes de musique MIAR, Mezzo ou encore Les fils de Juno vous attendent sur nos aires d’autoroute participant à l’opération Dyneff « Pause Musicale » pour des sessions live qui égayeront vos trajets : des standards de jazz aux incontournables de la chanson française en passant par les mélodies ensoleillées de la bossa nova et du latin jazz découvrez une programmation éclectique sur votre trajet.

Et si vous voulez voyager dans les contrées lointaines de la « Country Music » avec de vieux standards de Johny Cash, Anita Carter ou encore The Stanley Brothers vous serez également servis !