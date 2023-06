Entre Nice et Menton sur l’autoroute A8, c’est un nom qui fait rêver ! L’aire de Beausoleil change d’appellation et devient l’aire de « la Riviera française ». Cette nouvelle aire de services (la dernière sur l’A8 avant l’Italie) a été inaugurée jeudi 22 juin 2023 après plusieurs mois de travaux. Principale nouveauté, une impressionnante terrasse offrant une vue exceptionnelle sur la mer Méditerranée. Aménagé sur deux niveaux, cet espace de 142 m2 vous permet désormais de boire un café ou de vous restaurer, tout en profitant d’un panorama exceptionnel sur la grande bleue, la baie de Monaco et les montagnes de la Turbie. Autres clins d’œil à la mer, des vagues en camaïeu de bleus ornent la façade extérieure du bâtiment, tandis qu’une fresque représentant la Riviera et signée de l’artiste niçois Eric Garence vous attend à l’intérieur.