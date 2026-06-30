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Sur l’A8, le nouveau parking de covoiturage du Muy a été inauguré
Le nouveau parking de covoiturage du Muy a été inauguré le 30 juin 2026, à proximité de l’échangeur n°36, sur l’autoroute A8. Il propose 52 places gratuites pour favoriser vos déplacements du quotidien, en particulier vos trajets domicile travail dans ce secteur. C’est le 70e parking de covoiturage disponible sur le réseau VINCI Autoroutes.
Un nouveau parking de covoiturage au Muy pour favoriser la mobilité partagée sur l’autoroute A8
VINCI Autoroutes et la Dracénie Provence Verdon agglomération ont inauguré, mardi 30 juin 2026, le parking de covoiturage du Muy. Situé à proximité de l’échangeur n° 36 de l’autoroute A8, ce nouvel aménagement a été pensé pour répondre aux besoins des covoitureurs et des voyageurs. L’objectif est de proposer une infrastructure fonctionnelle, durable et facile pour encourager la mobilité partagée et favoriser les déplacements domicile travail.
Ce parking de covoiturage propose :
- 52 places gratuites dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- Un dépose minute avec un abris pour les voyageurs
- 26 arbres pour un aménagement paysager agréable et durable
- Des dispositifs de tri sélectif des déchets Dix points de recharge électrique seront par ailleurs prochainement disponibles pour favoriser les trajets partagés des électromobilistes.
Lutter contre l’autosolisme
Financé par VINCI Autoroutes et par Dracénie Provence Verdon agglomération, ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement autoroutier. Il vise notamment à développer les mobilités partagées, alors que 84% des Français effectuent leurs trajets domicile travail seuls dans leur voiture, selon le dernier Baromètre de l’autosolisme publié par la Fondation VINCI Autoroutes. Le nouveau parking de covoiturage du Muy vient renforcer l’offre déjà présente à la sortie des Adrets (n°39) sur l’A8. Un 3e parking devrait par ailleurs voir le jour d’ici à la fin 2026, à proximité de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34).
Déjà 70 parkings de covoiturage sur le réseau VINCI Autoroutes
Le parking de covoiturage du Muy, mis en service sur l’A8 le 30 juin 2026, est le 70e du genre sur le réseau VINCI Autoroutes. Ces infrastructures (parkings de covoiturage, parkings relais et parcs multimodaux) disposent d’une capacité de 5617 places gratuites utilisées chaque jour par des milliers d’automobilistes. Une vingtaine de parkings supplémentaires devraient voir le jour d’ici à 2027, fruit d’un partenariat avec les collectivités locales.