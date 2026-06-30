VINCI Autoroutes et la Dracénie Provence Verdon agglomération ont inauguré, mardi 30 juin 2026, le parking de covoiturage du Muy. Situé à proximité de l’échangeur n° 36 de l’autoroute A8, ce nouvel aménagement a été pensé pour répondre aux besoins des covoitureurs et des voyageurs. L’objectif est de proposer une infrastructure fonctionnelle, durable et facile pour encourager la mobilité partagée et favoriser les déplacements domicile travail.

Ce parking de covoiturage propose :