Sécurité
Premiers grands départs estivaux du 3 au 5 juillet 2026 : un trafic dense attendu
En ce premier week-end de vacances estivales, nombreux seront les vacanciers à prendre la route. VINCI Autoroutes prévoit ainsi une circulation très dense sur son réseau, et notamment dans la vallée du Rhône, en direction de la façade atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen.
De nombreux départs attendus dès vendredi 3 juillet en direction de la façade atlantique et du Sud
- Au départ de la région parisienne et en direction des autoroutes A10, A11 et A71, desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, le trafic sera très dense vendredi 3 juillet dès la fin de matinée jusqu’en soirée et samedi 4 juillet toute la matinée et le début d’après-midi. Le trafic sera également soutenu aux abords des grandes métropoles de l’Ouest et du Centre : Le Mans, Angers, Nantes, Orléans, Tours et Poitiers.
D’importants trafics sont également attendus dimanche 5 juillet en matinée et jusqu’au début d’après-midi au départ de l’Île-de-France.
En direction de Paris, c’est principalement sur les autoroutes A10 et A11 que le trafic sera soutenu dimanche 5 juillet, de l’après-midi jusqu’en fin de soirée à l’entrée en Île-de-France.
- Dans le grand Ouest, de Poitiers à Bordeaux, entre l’autoroute A10 et la bifurcation A83/A837, la circulation sera très dense le samedi 4 juillet, entre 9h et 16h, puis, dans une moindre mesure, dimanche 5 juillet, notamment en fin de matinée, entre 11h et 15h. Plus au sud, entre la bifurcation A83/A837 et Bordeaux, la circulation sera intense entre 9h et 16h.
Dans le sens inverse, entre la bifurcation A83/A837 et l’autoroute A10, la circulation sera chargée le samedi 4 juillet à la mi-journée. Entre Bordeaux et la bifurcation A837, le samedi 4 juillet devrait connaître une circulation importante entre 11h et 12h.
- En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation sera très fortement chargée en direction du sud dès 10h le vendredi 3 juillet jusqu’en début de soirée avec des pics de forte intensité. Une circulation importante est attendue le samedi entre 6h et 16h. Elle connaîtra une intensité encore plus soutenue le dimanche, dès 9h et jusqu’à 19h. A noter que le trafic devrait être également très dense le lundi 6 juillet jusqu’en fin d’aprèsmidi, plus particulièrement de 10h à 17h.
En direction de Lyon, les principales périodes de pointe sont attendues le vendredi 3 juillet, à partir du début d’après-midi, le samedi 4 juillet de 10h à 16h avec des pics attendus en fin de matinée ainsi que le dimanche 5 juillet, de 11h à 18h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le vendredi 3 juillet après-midi, entre 14h et 18h, le samedi 4 juillet à partir de 8h et jusque vers 13h, le dimanche 5 juillet de 9h à 13h et le lundi 7 juillet, de 10h à 12h.
Dans l’autre sens, entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées le vendredi 3 juillet, à partir du milieu d’après-midi, le samedi 4 juillet de 10h à 13h et le dimanche 5 juillet plus particulièrement de 11h à 12h puis de 15h à 19h.
La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, samedi 4 juillet de 9h à 15h et dimanche 5 juillet, de 11h à 12h et de 15h à 16h. Dans l’autre sens, la circulation sera chargée samedi entre 10h et 12h. Enfin, de Narbonne à la frontière espagnole, il faut s’attendre à de forts trafics samedi 4 juillet, de 9h à 15h, avec des pointes entre 11h et 13h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues le vendredi 3 juillet, à partir du milieu d’après-midi, le samedi 4 juillet, de 11h à 15h et le dimanche 5 juillet en fin de matinée.
- En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la circulation sera dense vendredi 3 juillet après-midi au niveau de l’agglomération d’Aix-en-Provence. A Nice, les difficultés sont attendues dès vendredi 3 juillet après-midi jusqu’en début de soirée et, dans une moindre mesure, la journée de samedi 4 juillet. A l’approche de la métropole toulonnaise, le trafic devrait également être important vendredi 3 juillet, jusqu’à 18h ainsi que samedi matin.
Un dispositif d’information renforcé pour accompagner les vacanciers
Comme chaque année, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site Internet, sur Twitter ou sur les bornes digitales installées sur les principales aires de services - pour accompagner les vacanciers tout au long de leur trajet. Les équipes de Radio VINCI Autoroutes (107.7) multiplieront les points info trafic, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’Information Trafic de Saint- Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Cannes. En complément, des cartes de temps de parcours seront régulièrement publiées les jours de forts trafics sur le fil X @VINCIAutoroutes et sur ceux des principaux axes autoroutiers : @A7Trafic, @A8Trafic, @A9Trafic et @A10Trafic.
12 aires #BienArriver pour permettre aux vacanciers de profiter d’une pause détente
Du 3 juillet au 8 août, les équipes de VINCI Autoroutes, de la Fondation VINCI Autoroutes et leurs nombreux partenaires proposeront de multiples animations originales sur les aires d’autoroutes pour accueillir les vacanciers et leur permettre de reprendre la route reposés et détendus. Sur 12 aires du réseau, chacun pourra profiter, selon ses envies, d’un espace pique-nique ombragé, dont les tables sont nettoyées entre chaque repas, d’un espace bébé, d’espaces détente dotés de coussins géants... Des animations ludiques et sportives seront également proposées, en partenariat avec les Comités départementaux olympiques et sportifs. Par ailleurs, pour la cinquième année consécutive, des électro-équipiers, reconnaissables à leur gilet coloré, seront présents pour accompagner les conducteurs de voiture électrique dans leur recharge sur les principales stations de recharge électrique.
Ce vendredi 3 juillet, la Fondation VINCI Autoroutes lancera la 8ème édition de son opération « Lire, c’est voyager ; voyager c’est lire » depuis l’aire de Saint-Rambert-d’Albon (A7, au sud de Lyon, en direction de Marseille), en présence d’Hervé le Tellier, parrain de cette édition, et de bénévoles de l’association Lire et Faire Lire qui liront des histoires aux plus jeunes. Au total, ce sont 20 000 livres qui seront proposés cet été au sein des 12 bibliothèques.
#StopMégots : adopter des bonnes pratiques pour prévenir les feux de forêt
Alors que le risque d’incendie est particulièrement important en cette période estivale, l’adoption de bonnes pratiques pour prévenir les feux de forêt s’avère indispensable. Météo France place huit départements en alerte orange dans sa météo des forêts, dont six passeront en rouge demain et plusieurs départs de feux de végétation ont déjà été recensés ces dernières semaines.
Pour la 6ème année consécutive, la Fondation VINCI Autoroutes lancera le samedi 4 juillet, en partenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et le ministère de la Transition écologique, la campagne de sensibilisation itinérante #StopMégots depuis l’aire de Vidauban Sud (A8). Jusqu’au 8 août, à travers 10 étapes, la Fondation et la FNSPF sillonneront le réseau VINCI Autoroutes pour aller à la rencontre des voyageurs et les sensibiliser sur les risques liés au jet de mégots. L’objectif est de déconstruire l’idée, trop souvent répandue, selon laquelle ce n’est pas un mégot qui va mettre le feu. Chaque jour, sur l’autoroute, en moyenne 100 mégots de cigarettes sont jetés par kilomètre, dans chaque sens de circulation.
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