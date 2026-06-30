Du 3 juillet au 8 août, les équipes de VINCI Autoroutes, de la Fondation VINCI Autoroutes et leurs nombreux partenaires proposeront de multiples animations originales sur les aires d’autoroutes pour accueillir les vacanciers et leur permettre de reprendre la route reposés et détendus. Sur 12 aires du réseau, chacun pourra profiter, selon ses envies, d’un espace pique-nique ombragé, dont les tables sont nettoyées entre chaque repas, d’un espace bébé, d’espaces détente dotés de coussins géants... Des animations ludiques et sportives seront également proposées, en partenariat avec les Comités départementaux olympiques et sportifs. Par ailleurs, pour la cinquième année consécutive, des électro-équipiers, reconnaissables à leur gilet coloré, seront présents pour accompagner les conducteurs de voiture électrique dans leur recharge sur les principales stations de recharge électrique.



Ce vendredi 3 juillet, la Fondation VINCI Autoroutes lancera la 8ème édition de son opération « Lire, c’est voyager ; voyager c’est lire » depuis l’aire de Saint-Rambert-d’Albon (A7, au sud de Lyon, en direction de Marseille), en présence d’Hervé le Tellier, parrain de cette édition, et de bénévoles de l’association Lire et Faire Lire qui liront des histoires aux plus jeunes. Au total, ce sont 20 000 livres qui seront proposés cet été au sein des 12 bibliothèques.

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