Sensibiliser les professionnels de la route aux enjeux des métiers de l’autoroute : c’est l’objectif de l’opération « Un autre regard sur l’autoroute », deux journées de sensibilisation organisées les 25 et 26 mars à La Crèche, près de Niort (Deux-Sèvres). A l’initiative de VINCI Autoroutes, de la Fondation VINCI Autoroutes, de l’EMA (Ecole des métiers de l’autoroute) et de l’AFTRAL, près d’une centaine de stagiaires (conducteurs et apprentis conducteurs de poids lourds) ont pu découvrir les coulisses des métiers de l’autoroute. Ateliers participatifs, quiz, mises en situation… le but de ces journées est notamment de sensibiliser à la sécurité des professionnels intervenant sur route et autoroutes, alors que l’on déplore déjà 7 heurts de fourgon d’intervention depuis le début de l’année, dont un ayant entraîné la mort d’un de nos patrouilleurs.