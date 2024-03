Je suis heureux d’avoir été choisi comme passeur de lecture dans le cadre de cette belle opération, car j’ai un penchant pour la route et la liberté. Après avoir passé plus de 10 ans à explorer le monde, je crois qu’il y a véritablement superposition de la lecture et du voyage ; c’est l’histoire de ma vie. La littérature est par ailleurs un puissant vecteur de transformation des comportements : certaines lectures sont des stimulants, d’autres contribuent à ouvrir les yeux sur la lenteur du monde et le soin apporté aux choses.

Sylvain Tesson