Le bulletin vidéo de prévisions trafic sera publié mercredi 3 janvier à 16h sur la chaîne Youtube de Radio VINCI Autoroutes. Il sera relayé sur le site VINCI Autoroutes, ainsi que sur le fil X (ex- Twitter) @VINCI Autoroutes. Par ailleurs, en hiver, les conditions météorologiques peuvent changer rapidement et avoir des répercussions sur la conduite et sur le bon déroulement des déplacements. Pensez à bien vous informer avant de prendre la route, tout en adoptant quelques bonnes pratiques