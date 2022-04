Une plateforme d’entraînement grandeur nature a par ailleurs été créée sur laquelle les agents autoroutiers s’exerceront à la pose et dépose des balisages et de panneaux de signalisation, à la conduite des fourgons de patrouille, ainsi qu’aux interventions d’urgence et de déneigement. A chacune de ces étapes, l’accent sera mis sur les gestes et réflexes de sécurité. Chaque année, une nouvelle promotion d’une vingtaine d’agents autoroutiers verra le jour. Professionnaliser de nouvelles recrues en leur permettant de vivre une expérience collective unique au cœur de son réseau, à Brive-la-Gaillarde, c’est renforcer encore un peu plus l’excellence opérationnelle de VINCI Autoroutes au service de votre confort et votre sécurité.